8 февраля в православном календаре день памяти Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия.
Приметы 8 февраля:
Народные приметы сегодня.
- день ясный и безветренный - весна будет ранней;
- яростный холодный и сухой – август окажется жарким;
- кошка часто смотрит в окно – до потепления;
- звуки вокруг чище и слышнее – погода испортится.
Что сегодня нельзя делать
Православная церковь говорит, что 8 февраля нельзя забывать об умерших родственниках, иначе их душа может проникнуть в дом. Для того чтобы этого не произошло, нужно сходить в храм и поставить свечу за упокой. По той же причине не рекомендуется открывать окна – душа покойного залетит внутрь. Старайтесь не ночевать в квартире одни – нечистая сила может испугать вас.
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Что можно делать 8 февраля
Наши предки в этот день поминали умерших - ходили на кладбища, очищали кресты от снега, приносили угощение. Считалось, что в ночь с 7 на 8 февраля во сне можно увидеть усопшего. Для этого нужно было поститься 12 дней до этой даты. Если вам в эту ночь приснился мертвый родственник, хотя вы этого не просили, значит он хочет передать вам какие-нибудь важные сведения – запоминайте свой сон.
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