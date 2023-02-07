8 февраля в православном календаре день памяти Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия.

Приметы 8 февраля:

Народные приметы сегодня.

день ясный и безветренный - весна будет ранней;

яростный холодный и сухой – август окажется жарким;

кошка часто смотрит в окно – до потепления;

звуки вокруг чище и слышнее – погода испортится.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь говорит, что 8 февраля нельзя забывать об умерших родственниках, иначе их душа может проникнуть в дом. Для того чтобы этого не произошло, нужно сходить в храм и поставить свечу за упокой. По той же причине не рекомендуется открывать окна – душа покойного залетит внутрь. Старайтесь не ночевать в квартире одни – нечистая сила может испугать вас.

Что можно делать 8 февраля

Наши предки в этот день поминали умерших - ходили на кладбища, очищали кресты от снега, приносили угощение. Считалось, что в ночь с 7 на 8 февраля во сне можно увидеть усопшего. Для этого нужно было поститься 12 дней до этой даты. Если вам в эту ночь приснился мертвый родственник, хотя вы этого не просили, значит он хочет передать вам какие-нибудь важные сведения – запоминайте свой сон.

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