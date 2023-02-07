В Броварах коммунальщики убирают территорию садика "Джерельце", где 18 января разбился вертолет с руководством МВД.

В результате авиакатастрофы и прилегающая территория детсада, и само помещение требует значительного объема работ. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

С территории "Джерельця" вывозили обломки и остатки от пожара. А дальнейшая судьба помещения будет определена после проведения ряда экспертиз и предоставления выводов специалистами профильного института.

Сообщается, что воспитанники садика "Джерельце" устроены в другие учреждения дошкольного образования. При этом учтены все пожелания родителей и персонала, поэтому дети перешли в другие учреждения со своими воспитателями и в составе своих сформированных групп. В соседний садик "Капитошка" перешло больше всего - 6 групп детей с воспитателями.

Сейчас в "Капитошке" по просьбе родителей обустраивают группы той мебелью, которая уцелела. Это делают для более комфортного пребывания малышей в новом помещении.

Часть воспитателей и работников детского сада еще находятся на больничных. В настоящее время ведутся активные переговоры по проведению в ближайшее время оздоровления для всех членов коллектива "Джерельця".

Напомним, 18 января около 8 утра вертолет с руководством МВД на борту потерпел катастрофу, упав на территории детского сада в Броварах Киевской области. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из которых 1 ребенок. Среди погибших все 9 находившихся на борту вертолета, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Также сообщалось, что среди жертв в Броварах обнаружили маму-красавицу и ее дочь.

Кроме того, Politeka.net писала, что министр МВД Денис Монастырский перед крушением успел отправить смс.