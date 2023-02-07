Украинцы могут получить от 50 до 250 тысяч гривен, пишет Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграции.
Речь идет о проекте «Грант на собственное дело», являющемся одной из программ является Работы.
"По этой программе можно получить микрогрант на старт или развитие бизнеса в размере от 50 до 250 тысяч гривен", - отметили в Министерстве.
В начале февраля стартовала первая в этом году волна подачи заявлений на получение микрогранта для предпринимателей в рамках программы "Работа".
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"Прием документов по первой волне продлится до 12 февраля", - предупредили в МинРеинтеграции.
Обязательным условием получения гранут является создание новых рабочих мест в течение 6 месяцев со дня получения средств. Всего в 2023 году предусмотрено 20 волн приема документов, которые одна за другой будут продолжаться до конца ноября.
Согласно официальным данным, за 6 месяцев 2022 года средства на создание или расширение уже действующего бизнеса получили более 3,3 тысяч граждан. Проект "Грант на собственное дело" стартовал 1 июля прошлого года.
Претендовать на средства могут обычные физлица и ФЛП. Заявления принимаются онлайн через приложение "Действие". Для этого нужно авторизоваться на портале и заполнить заявление, к которому прикрепить бизнес-план по соответствующей форме.
Деньги возвращать не нужно, но предприниматель должен создать хотя бы одно рабочее место, платить налоги в бюджет и работать не менее трех лет.
Напомним, выплаты возрастут после нового решения – кого коснется.
Также сообщалось, что украинцы жалуются на отсутствие пенсионных выплат.
Кроме того, Politeka.net писала, кто из украинцев будет больше денег с 1 января.