Бывшую пресс-офицершу Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванну Плантовскую, которая в начале года кичилась своими фотографиями из Парижа, догнали большие изменения, пишет Politeka.net.

Как оказалось, любительницу роскошной жизни уволили с военной службы.

«В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе», – рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "УП" .

Украинцы не оставили без внимания это событие в жизни Плантовской. В комментариях на странице Иванны в Facebook пользователи соцсетей поздравляют девушку и пробуют объяснить, что работу она потеряла из-за того, что решила похвастаться своим роскошным образом жизни в то время, когда тысячи украинцев, в том числе и ее коллег, пограничников, защищают Украину и погибают за нее.

«И в дорогу дальнюю...))) Поздравляю с увольнением))», «Главное, что показанное на фото жизнь не по карману человеку ее должности. Что значит - содержанка высших, кто ее туда и устроил. Но и у более высоких денег на это не должно быть. А что эти деньги из карманов налогоплательщиков нас с вами, когда мы последний кусок доедаем, естественно, это будет вызывать раздражение и ярость. Мало того, она нас всех за лохов считает как и ее папик», «Видимо, так и не дошло, что не время сейчас для таких фото…», «Позоришь военную службу»,

«В стране война, а ты тратишь государственные средства на развлекуху… стыд тебе», «Как хорошо, что тебя уволили, стыд и позор таким должностным лицам как ты!»,

«В стране идет война, а ты показываешь всем, что тебе плевать на это и отдыхаешь как раньше. Что должно быть в голове человека, чтобы это понять? Что должно быть в душе и сердце, чтобы отдыхать во время войны? Судя по отсутствию мозга и сердечной боли за страну, ты не украинка, ты не должна иметь паспорт гражданки страны, на которую тебе наплевать» , - пишут украинцы уже уволенной из ГПСУ Иванне.

Напомним, ранее девушка нашла странное оправдывание своим грубым ответам на критику очередного лакшери-фото.

Также сообщалось, что теперь будет с маленьким Сашей, которого забрали из семьи после отказа эвакуироваться.

Кроме того, Politeka.net писала, что выжившая в Днепре девушка рассказала о самой дорогой вещи, которая у нее осталась.