Саша учится в пятом классе, однако уже давно не имел возможности посещать уроки, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Донецкой области.

11-летний мальчик жил в самом опасном районе Авдеевки – старой части города.

«Здесь проходит линия боевых действий. К позициям врага – около километра. Нет ни электричества, ни других коммуникаций. Окна в доме заколочены досками, поэтому внутри всегда темно», - рассказали правоохранители.

Опекуны мальчика в свою очередь признавались, что «минуты нет без прилета». Впрочем, уехать и увезти мальчика они отказывались. Чтобы спасти Саше жизнь, военной администрацией Авдеевки было вынесено решение о расформировании опекунской семьи.

Защиту мальчика взяла на себя его родная тетя, к которой и уехал Саша с помощью правоохранителей. Из-под бомб ребенка вывозили на бронированном автомобиле.

«Дорогой успокаивали, хотя и Саша держался мужественно, он не по годам взрослый и умный. Ребенка доставили в безопасное место, в дальнейшем он отправится с тетей в Киевскую область», - сообщили в полиции.

В комментариях к кадрам спасения ребенка, украинцы высказывают возмущение поведением опекунов Саши.

«Взрослые, родители, опомнитесь - дети самое дорогое, самое ценное, что есть ради их жизни и здоровья, развития и будущего, выезжайте, спасайте», «Я очень хочу, чтобы люди встрепенулись, детей надо спасать...Им там не место находится и пока еще не поздно»,

«Это хорошо что парня забрали....но что делает с родными родителями отказывающимися от эвакуации?!»,

«Опека над ребенком - это большая ответственность. Здесь твое "хочу не хочу" кончается. Безопасность ребенка превыше всего»,

«Какие упрямые люди. Думают только о себе. Дети заложники их упрямства».

Напомним, дети остаются и в Бахмуте, и в Авдеевке, и в других городах, в которых не стихают обстрелы.

Так, сообщалось о гибели маленькой Эли, родных которых уговаривали эвакуироваться из Авдеевки.

Также Politeka.net писала, что в Бахмуте семья с новорожденным ребенком проживает в подъезде.