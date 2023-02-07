На востоке россии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 балла, пишет Politeka.net со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Курильских островов во вторник в 18:45 по камчатскому времени (08:45 по Киеву).
«Расстояние от города Северо-Курильск 189 км, глубина 42 км, магнитуда 5,8», — говорится в сообщении учреждения.
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Добавим, между тем стало известно, что Турцию снова трясет! В 43 км от турецкого города Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Также самое сильное землетрясение за последние 40 лет зафиксировано в северо-западной части штата Нью-Йорк. Его магнитуда составила 3,8.
Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4310 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Напомним, землетрясение было магнитудой 7,8 баллов, что классифицируется как "большое". Он произошел вдоль 100-километровой линии разлома, превращая жилые дома в руины. Катастрофа произошла ранним утром, когда люди были в своих домах и спали.
Сильных землетрясений в этом регионе не было более 200 лет и так же не было никаких предупредительных признаков этого. Поэтому уровень готовности был ниже, чем в регионе, больше привыкшем к борьбе с подземными толчками.
Напомним, украинка рассказала, как спасалась во время землетрясения.
Также сообщалось, что людям пришлось убегать от падающих зданий в прямом эфире.
Кроме того, Politeka.net писала, что дома падали как карточные.