В пресс-службе СБУ сообщили о ликвидации масштабной схемы подпольного финансирования российских оккупационных группировок со стороны граждан Украины. В частности, к организации сделки причастна Оксана Марченко, супруга подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Именно Марченко является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета росгвардии и мвд рф в оккупированном Крыму. Установлено, что эти компании платили рашистам якобы за охрану недвижимости Медведчука на территории полуострова.

Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты «налогов и сборов». Общая сумма произведенных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 млн в гривневом эквиваленте.

Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей, задействовав для его создания активы трех подконтрольных инвестиционных компаний в Киеве. Затем «крымская» фирма подписала соответствующие «охранные» соглашения со структурами росгвардии и мвд россии. После начала полномасштабного вторжения рф компания Марченко продолжила финансировать бюджет рашистов.

В ходе 11 обысков на объектах недвижимости жены Медведчука, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили:

▪️ документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок,

▪️ печати и банковские карты, которые использовали в незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ наконце добралась до богатств известного экс-министра, который сейчас прячется в Крыму.

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