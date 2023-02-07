Греко-католическая церковь перейдет на новый календарь, и это вызвало бурное обсуждение среди украинцев, пишет Politeka.net.
Напомним, о переходе Украинской Греко-Католической Церкви в Украине на новый стиль заявил руководитель УГКЦ Святослав. Синод состоялся еще в начале февраля возле Львова и таким образом были приняты "во внимание многочисленные просьбы верующих и провели предварительные консультации с духовенством и монашеством церкви о назревшей необходимости реформы литургического календаря УГКЦ в Украине".
Многие украинцы с радостью отреагировали на такую новость, отметив, что это уже давно нужно было сделать:
«Теперь как люди!», Поздравляю, и это правильно!», «Очень правильно!», «Слава Богу, все стало на свои места», «Прекрасная новость!».
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Некоторые акцентировали внимание на важном нюансе:
«Наконец-то, но, к сожалению, не полностью. Движущиеся праздники остаются по старому календарю, то есть до сих пор не так как у всех…», «Не полностью. Пасха по старому календарю», «Господа, надо менять не только календарь, но и Восточный Обряд, на Западный», «Перенести одно рождество элементарно. Это очень удобно для таких, как я знаю Рождество и Пасху. Но кроме этих праздников их еще множество».
Напомним, УГКЦ в Украине перейдет с 1 сентября (начало Индикта) 2023 на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии (отчисление Пасхи останется неизменным).
Напомним, представители УПЦ МП вынесли унитаз и не только из принадлежащего ПЦУ здания.
Также сообщалось, что Митрополит Епифаний рассказал о серьезных проблемах ПЦУ.
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