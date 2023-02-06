7 февраля, в православном календаре, день памяти святителя Григория Богослова.
Григорий родился в семье благочестивых христиан. Родители с детства обещали отдать мальчика на служение Богу. Сын получил хорошее образование и дал обет целомудрия. Повзрослев, Григорий отправился в Афины, где шесть лет изучал науки и подружился с Василием Великим.
В Афинах преподавал красноречие, а затем в возрасте 30 лет вернулся домой, где принял святое Крещение. Затем пошел в обитель, где подвизался на служение Господу вместе с Василием. После долгих лет служения, проповедования христианства и обретения церковных санов стал патриархом Константинопольским.
Последние годы жизни провел в трудах и молитве, вел отшельнический образ жизни – голодал, носил устаревшие одежды, разоблачал еретиков и проповедовал веру в Бога. Умер в 389 году.
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Существующие приметы 7 февраля
Наши предки наблюдали за погодой в этот день.
- если на Григория выпало много снега, это предвещает скорый приход весны;
- громкое пение птиц – до сильных морозов;
- если на крышах висят длинные сосульки, вскоре потеплеет.
Что нельзя делать 7 февраля
Как на всякий большой праздник, на Григория запрещены ссоры и сквернословие. Нужно соблюдать чистоту помыслов и действий.
Также в этот день не рекомендуется хвалиться успехами. Скорее всего вы сами себе так сглазите.
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