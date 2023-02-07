УГКЦ от 1 сентября 2023 г. внедряет новый календарь, однако некоторые приходы могут пользоваться юлианским календарем до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

"Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей Церкви о назревшей необходимости реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине, а также в связи с душепастырскими рациями принято: УГКЦ в Украине перейти с 1 сентября по новому стилю 2023 года Божьего на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии. Для тех приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года Божьего", – говорится в сообщении.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав объяснил, что Пасха и связанные с ней праздники будут праздновать так же, как и сейчас. Однако "недвижимые праздники", которые имеют конкретную дату, будут отмечать по новому календарю, начиная с 1 сентября 2023 года. То есть, Рождество в 2023 году УГКЦ будет праздновать 25 декабря, а не 7 января 2024 года.

"Церковный календарь имеет два цикла или два вида праздников, которые мы празднуем. Одни из них мы празднуем по солнечному календарю. И это так называемые неподвижные праздники – праздники, которые каждый год выпадают на одну и ту же дату. А есть другая группа праздников, которые мы празднуем по лунному календарю, это так называемая "Пасхалия", то есть праздники, которые связаны с праздником Пасхи. И это "подвижные праздники", — подчеркнул Святослав.

Дискуссии по календарной реформе в церквях Украины

В последние годы, особенно после полномасштабной войны России против Украины, усилилась дискуссия по переходу на новый календарь, чтобы праздновать Рождество вместе с миром – 25 декабря. В Украине большинство церквей пользовалось юлианским календарем, хотя почти весь мир живет по григорианскому.

Большинство стран Запада и Римская Церковь сразу приняли григорианский календарь и начали проводить по нему богослужения. Однако православный Патриархат отказался и потребовал и дальше жить по юлианскому календарю.

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