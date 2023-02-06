Верховная Рада отменила ВНО и Государственную итоговую аттестацию в 2023 году, что нужно знать выпускникам.

В Украине в 2023 году изменились правила поступления в университеты. Так, Верховная Рада отменила Государственную итоговую аттестацию и ВНО, а также определила правила, как будет происходить поступление выпускников в ВУЗы. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"В этом году дети не будут сдавать государственную итоговую аттестацию. Вступление в 2023 году будет проводиться по результатам НМТ", – говорится в сообщении.

Отметим, что законопроектом, который проголосовали за основу, предлагается дополнить законы Украины "О полном общем среднем образовании", "О профессиональном высшем образовании" и "О высшем образовании" положениями, предусматривающими, что:

соискатели образования, завершающие получение полного общего среднего образования в 2022/2023 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации;

в 2023 году прием на обучение в учреждения профессионального высшего образования и высшего образования для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра осуществляется без соблюдения требований вышеупомянутых законов в особом порядке, определенном Министерством образования и науки;

финансирование мероприятий по организации и проведению вступительных экзаменов для получения высшего образования степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра осуществляется за счет расходов, предусмотренных в 2023 году бюджетной программой "Внедрение внешнего оценивания и мониторинг качества образования Украинским центром оценивания качества образования и его региональными подразделениями", и за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Ранее стало известно, что в 2023 году поступающие смогут подать до 20 заявлений, но не более 5 заявлений на места госзаказа. Кроме того, конкурсный балл должен составлять не менее 130. Однако эти требования не будут применяться к детям погибших защитников и защитниц Украины.

Напомним, Получат компенсацию из бюджета: кого в Одессе коснется новое важное решение.

Как сообщала Politeka, Каким будет новый тариф: в "Нафтогазе" ответили на болезненный для украинцев вопрос.

Также Politeka писала, что "Цифра не окончательная": количество жертв землетрясения растет, люди убегают от падающих зданий.