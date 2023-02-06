СБУ разоблачила чиновника одной из воинских частей, который "сливал" врагу тайные сведения Сил обороны Украины.
По данным следствия , подозреваемый собирал в пользу спецслужб россии тайные сведения Сил обороны Украины относительно планов ведения боевых действий, подготовки стратегических и оперативно-тактических решений, детальных направлений наступательной операции, результатов разведки, передвижений военной техники и т.п.
Эта информация помогала россиянам противодействовать украинским военным на одном из участков фронта.
По месту временного проживания офицера обнаружены средства связи и компьютерная техника, которую он использовал для общения с кремлевскими кураторами.
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Правоохранители разоблачили подозреваемого во время очередной попытки отчитаться врагу.
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