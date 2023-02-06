В понедельник, 6 февраля, в 460 километрах от украинских границ было зафиксировано землетрясение магнитудой в 4,6 балла.

Об этом сообщает Disgi24.

Специалисты Национального института исследований и развития физики Земли (INFP) отмечают, что эпицентр пришелся на город Вранча, который находится в 458 километрах от Одессы.

Далее последовали еще три толчка магнитудой 2,6, 2,9 и 2,7. Они произошли в том же районе, на глубине 17 км.

По словам гендиректора INFP, землетрясения в Румынии являются совпадением по времени и не имеют отношения к происходящему в Турции.

“Это совпадение. Произошедшее в Румынии землетрясение – это поверхностное землетрясение. Землетрясение в Турции, также поверхностное, во многом зависит от геологических связей внутри земли. Между двумя поверхностными сейсмическими зонами в Румынии и Турции нет никакой связи», – заявил он.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции и на севере Сирии в ночь на 6 февраля. Днем 6 февраля произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,7. По данным на эту минуту, погибли более 1300 человек, тысячи ранены.

Напомним, дома в Турции падали, как карточные.

Также сообщалось об угрозе подтопления в Украине и принятии срочных мер.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.