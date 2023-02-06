В селе Сокол Рожищенской общины на Волыни после долгих недоразумений представители УПЦ МП освободили дом, который принадлежит приходу храма Святой Троицы Православной церкви Украины.



Как рассказали в селе, мебель, сантехнику и другие вещи вывозили в течение недели, пишет Район. Рожище.



По словам жителей Сокола, из дома демонтировали всю сантехнику, включая ванную и унитаз. Опубликовано соответствующее видео.

Ранее стало известно, что Украинская православная церковь не разорвала церковно-каноническую связь с Русской православной церковью.

"Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, обладающего определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным", - говорится в религиоведческой экспертизе Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Эту экспертизу провели по решению СНБО от 1 декабря 2022 о деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных санкций.

Напомним, Митрополит Епифаний рассказал о серьезных проблемах ПЦУ: "Нет для кого…".

Как сообщала Politeka, Планируют сохранить связь с Москвой и не только: что происходит сейчас с УПЦ МП.

Также Politeka писала, что Скандальному Митрополиту Павлу грозит уголовная ответственность: что случилось.