Фиксированная цена газа, как известно, остается до мая 2023 года, пишет Politeka.net.

Но украинцев уже сейчас беспокоит, что будет с тарифами после этого срока.

«Почему на сайте не указан тариф, который будет действовать с 02.05.2023?», - спрашивают потребители на официальной странице Нафтогаза в Facebook.

В Найфтогазе ответили на волнующий всех украинцев вопрос:

«На данный момент, официальной информации о тарифном плане пока нет. До 30.04.2023 для присоединенных к компании клиентов будет действовать тарифный план "Фиксированный" (7,96 грн) за м3».

Также украинцам посоветовали следить за новостями Нафтогаза, чтобы узнать новый тариф, который будет действовать с 01.05.2023 года.

Напомним, ранее правительство зафиксировало цены на газ в Украине до 30 апреля 2023 года.

"То есть, цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что позволяет местным властям так же не повышать тарифы на тепло и воду для населения", — сообщал премьер-министр Денис Шмигаль.

Напомним, "Нафтогаз" разъяснил неприятную проблему, с которой столкнулись украинцы.

Кроме того, стало известно, что украинцам приписывают лишние кубы газа – что делать.

Также Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" рассказали, как платить за газ меньше.