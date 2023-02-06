Пожар в гостинице в Шевченковском районе украинской столицы вспыхнул посреди ночи, пишет Politeka.net со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Как рассказали спасатели, сообщение о ЧП они получили 6 февраля в 03:44.

«По прибытию было установлено, что в лифтовой шахте 7-этажной гостиницы произошло короткое замыкание электрокабеля с последующим горением», – говорится в сообщении.

Пожар сопровождался сильным задымлением, поэтому спасатели приступили к эвакуации жителей. Всего во время тушения пожара с верхних этажей на свежий воздух было выведено 5 человек.

Источник пожара потушили с помощью порошкового огнетушителя в 04:23.

«На месте происшествия были привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет», - отрапортовали в ГСЧС.

Причину возгорания будет устанавливать следствие.

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