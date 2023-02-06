Стратегическая атомная подлодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава ВМФ РФ, пишет "Коммерсантъ".

Этот крейсер является крупнейшим в мире по водоизмещению - 48 тысяч тонн.

Отмечается, что теперь "Дмитрий Донской" будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подлодками такого же проекта с индексом 941.

Подлодка была включена в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941. Какое-то время «Дмитрий Донской» был самой большой по размерам (172 м в длину и 23 мм в ширину).

Сроки утилизации пока не определены.

Добавим, ранее стало известно, что единственный авианосец ВМФ РФ не поддается ремонту. Речь идет об «Адмирале Кузнецове».

Так, известно, что корпус судна ниже третьей палубы подвергся значительной коррозии, а трюмы заполнены мутной водой.

Об этом сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, "Адмирал Кузнецов" в настоящее время находится в критическом состоянии на 35-ом судоремонтном заводе в Мурманске.

Чтобы продолжить ремонтные работы, недавно было принято решение о переводе корабля из сухого дока в один из причалов судоремонтного завода, однако при подготовке к транспортировке выяснилось, что авианосец совершенно не способен перемещаться самостоятельно.

На фоне этого между руководством завода и флотом возник конфликт — ведомства пытаются переложить друг на друга ответственность. Кроме того чиновники не могут даже разобраться, кто принял решение переместить авианосец из дока на причал.

"С высокой долей вероятности виновными признают военное представительство на заводе, которое осуществляло надзор за ходом работ", — отметили в ГУР, добавив при этом, что на сегодняшний день не существует даже примерных сроков возвращения авианосца на службу.

Напомним, ранее стали известны главные цели нового большого наступления россии на Украину.

Также сообщалось о сильном пожаре в оккупированном Крыму.