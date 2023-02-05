Скандальная пресс-офицер ГПСУ Иванна Плантовская из Одессы снова провоцирует возмущение украинцев контентом и комментариями, которые публикует в соцсетях.

На этот раз она решила вступить в словесные баталии с украинцами , которые критикуют ее за восхваление роскошным отдыхом во время полномасштабного вторжения России.

"У вас убогости больше чем у всех вместе взятых, поверьте. Только морально убогий человек может сидеть и обзывать незнакомого человека, не зная какой путь он прошел. Обратитесь к психологу, потому что возраст у Вас уже такой… страшный", - ответила Плантовская на критику одной из пользовательниц Facebook.

На что ей сделали замечание, что так человек не имеет морального права быть офицером и это стыд на всю страну.

До этого Плантовская не стеснялась остро регировать на критику.

"Моя мама воспитала меня лучше, и ей не стыдно, потому что правда за мной! Я вообще не комментирую ничего, но увидев вашу фотографию с дочерью, стало страшно за нее. Злоба, злость, зависть, гневные комментарии", - считает она.

Отметим, что после скандала она не остановилась и прожелживает публиковать фото своей не дешевой жизни.

Ранее СМИ сообщали , что после скандала получила должность в Житомирском пограничном отряде. Ее перевели на должность "не связанную с коммуникационными направлениями".

После того, как на Иванну Плантовскую обрушился шквал критики в соцсетях, она закрыла свои аккуанты в соцсетях.

В СМИ также раскрыли детали о начальнике пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Плантовской.

Так, В 2021 году сообщалось, что спецслужбы проводили обыски по его месту жительства и на рабочем месте, подозревая в сокрытии в декларации дома стоимостью 600 тыс. долларов.