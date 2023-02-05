Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук решила похвалиться смелым образом в черном маленьком платье с разрезом. Она также поинтересовалась, нормально ли это - носить такие открытые наряды в ее возрасте?

Так, Саливанчук похвалилась фигурой в черном маленьком платье с вырезом спереди, дополнив лук черными ботфортами, такого же цвета беретом и ярким макияжем. Укладку Саливанчук сделала на одну сторону, так как делает уже много лет.

"Можно так ходить в 37?" - спросила Саливанчук в Инстаграм.

По ее словам, как бы она правильно питалась несколько дней подряд, но вес совсем застыл и даже не думает убавляться. Дважды в день питание правильной пищей не принесло никакой пользы для похудения, заявила Саливанчук.

«А говорят, ешь салат целыми днями и все будет ок. Нет! Или стресс, или надо сдавать анализы. Ибо так не честно, пять дней не ем ничего, вредного, ем мало, после 19 вообще ничего. Ни сладкого, ни мучного» - пишет Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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