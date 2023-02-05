Сначала Максим Колесников боялся откусить яблоко, об этом рассказал автор видео Андрей Качор.
На видео военный ВСУ с удивительным взглядом смотрит на яблоко и делится своими эмоциями.
"Впервые через год им свежий фрукт", – говорит Максим.
По словам фотографа, прежде чем откусить яблоко, украинский защитник признался, что боялся это сделать.
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"Без слез нельзя смотреть, но слава Богу дома, от питаются, все будет хорошо. Слава героям!",
"Как болит душа за них. Хорошо что дома",
"Пусть Господь Вас охраняет",
"Спасибо вам наши родные!",
"Господи, я знаю что ты добр, я знаю что ты совершаешь много чудес. Спаси всех наших ребят и защити их. Спасибо Тебе, Боже",
"А ру**ю проклятую пышками и кутьей на праздник вечер кормили.... Пусть Господь поможет вернуть всех наших Защитников домой",
"Сначала смотрю и хочу плакать... Слава Богу, что живы", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, полиция пришла к молодым людям, снимавшим скандальное видео девушками: подробности обысков.
Также сообщалось, что экс-начальнику из Минобороны грозит до 8 лет.
Кроме того, Politeka.net писала о скандалах, которые творились в детском доме Киевской области.