В самолете произошла массовая драка между 15 женщинами.

Рейс в Бразилию превратился в хаос - сцепились 15 женщин, они "раздавали" друг другу пощечины, таскали за волосы и кричали.

Как сообщает Daily Mail, драка произошла во время рейса авиакомпании Gol Airlines из Сальвадора в Сан-Паулу.

Сссора возникла между двумя семьями после того, как мать спросила у пассажирки, может ли она поменяться местами с ее ребенком с особыми потребностями.

Получив отказ, женщина начала драку к которой подключились остальные. Члены экипажа, которые пытались прекратит драку, оказались в эпицентре разборок.

К счастью, драка произошла до взлета и всех участников драки удалось высадить. Однако, вылет задержали из-за конфликта.

Ранее сообщалось, что россиянин снял на видео, как вытекает из крыла самолета топливо прямо перед взлетом.

В РФ пассажир самолета "Уральских авиалиний" заснял на видео, как прямо перед вылетом из крыла начало вытекать топливо.

"Во время выруливания на взлётно-посадочную полосу для вылета в Москву из дренажного отверстия правого полукрыла потекло авиатопливо.

О разливе авиакеросина пилоты узнали от диспетчера. Экипаж тут же прекратил движение и выключил двигатели", - говорится в сообщении.

На борту находилось 204 пассажира и семь членов экипажа.

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