Некоторые пользователи услуг газоснабжения столкнулись с серьезной проблемой: на счетах предыдущего поставщика у них была переплата, а у Нафтогаза возник долг – как быть в такой ситуации?

"Подскажите, Днепрогаз до сих пор мне переплату не вернул, тогда как у вас возник долг. Как теперь, он спишется за счет переплаты Днепрогаза?", - спросила новая пользовательница представителей газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Украинцам объяснили, что в настоящее время механизма автоматического перевода средств между компаниями, к сожалению, не существует.

"В сложившейся ситуации мы советуем лично обратиться в вашу предыдущую газоснабжающую компанию с соответствующим письменным заявлением. Более подробную информацию о процессе возврата средств и перечне необходимых документов сможет предоставить ваш предыдущий поставщик газа", — пояснили в Нафтогазе.

Также представители компании отметили, что согласно законодательству Украины ваш предыдущий поставщик не может отказать вам в возвращении переплаты.

Напомним, в начале нового месяца газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обратилась к украинцам по поводу показаний газового счетчика. Согласно сообщению, передать показания оператору ГРМ важно с 1 по 5 февраля. Это необходимо для того, чтобы в квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" переполошил украинцев предупреждением о важных изменениях.

Кроме того, стало известно, что украинцам приписывают лишние кубы газа – что в таком случае нужно делать.

Также Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" рассказали, как платить за газ меньше.