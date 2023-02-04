Нам удалось вернуть 116 наших людей, сериди которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"87 воинов ВСУ, двое из которых - из ССО. Восемь бойцов ТрО, семь из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГНСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Из них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов", - рассказал глава ОП.
Кроме того, нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца - украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину — Кулика Євгения Олеговича.
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Напомним, первый в этом году обмен пленными произошел 8 января. Тогда из плена вернулось 50 наших воинов, среди которых 33 офицера и 17 представителей рядового и сержантского состава. Старшему освобожденному - 54 года, самому младшему - 19.
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