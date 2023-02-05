Трое детей – 6 месяцев, 2 и 8 лет – с высокой температурой застали во время рейда неблагополучных семей в Ружине. Детей сразу госпитализировали.

Как сообщает Житомирская областная полиция , на мать составили админпротокол. Ей грозит лишение родительских прав.

Правоохранители совместно с социальными работниками проводят проверки семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Неухоженных и больных малышей в неудовлетворительных условиях проживания обнаружили у двух из них», – сообщили в полиции.

Еще в одной семье в Бердичеве дети 7 и 8 лет были не только без родительского надзора, но и без электроснабжения, простейших бытовых условий и даже продуктов. Школьники не являлись в школу. Поэтому педагоги сообщили об этом обстоятельстве соответствующим службам.

Детей доставили в местную больницу для обследования и предоставления необходимой помощи. В настоящее время их мать привлекли к административной ответственности. Решается вопрос о дальнейшей судьбе детей, ведь возвращать их домой небезопасно.

Напомним, полиция пришла к молодым людям, которые снимали скандальное видео девушками: подробности обысков.

Также сообщалось, что эксначальнику из Минобороны грозит до 8 лет.

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