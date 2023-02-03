В одном из кременчугских маркетов на ул. Билаша, 8 произошел инцидент между подростком и охранником.

Как сообщает местное издание , 16-летний парень пошел в магазин купить маленькую пачку томатов. И искал другой товар.

Пошел в кассу, оплатил и направился к выходу. Однако вдруг к нему прибежал охранник, схватил его за куртку и потащил в подсобку. Там пересматривал его карманы. А убедившись, что тот ничего не украл, спросил о томатах. Парень ответил, что простоял в очереди и все оплатил.

"Подтвердить покупку может кассир и то, что охранник толкал парня и изо всех сил бил в грудную клетку.. Подросток пришел с родителями. На вопрос родителей, что здесь происходит, ответил, что он не избивал его, искал видео для подтверждения своих слов, но не нашел", - говорится в сообщении.

Родители обратились в полицию. По информации пресс-службы райуправления полиции, обращение было. В настоящее время проводится проверка, факт нанесения телесных повреждений и угроз. Предварительная правовая квалификация – статья 125 Уголовного кодекса Украины – нанесение легких телесных повреждений.

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