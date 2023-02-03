Бывшему главе Херсонской областной администрации, занимавшему эту должность с октября 2021 по июль 2022 года, объявили подозрение по двум статьям.

Об этом сообщили в СБУ.

В частности, бывший чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование.

По материалам следствия, весной 2022 года, в самый жаркий момент вторжения россиян, чиновник сам обратился к местной предпринимателю с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование для служебных целей.

"Из патриотических мотивов, имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство. Впрочем, в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и решил приватизировать автомобиль из-за частного нотариуса", - говорится в сообщении.

Таким образом, он получил от нотариуса доверенность, позволившую его распоряжаться этим авто, в частности он смог бы продать машину, или передать в аренду на условиях по своему усмотрению.

Далее чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю назад, отмечают в спецслужбе.

В настоящее время на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена ​​подложная подпись предпринимателю.

Так, эксчиновник объявил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

За совершенное ему грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Отметим, с октября 2021 по июль 2022 года должность главы Херсонской области занимал Геннадий Лагута. 9 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности.

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