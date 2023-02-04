В Украине идет общая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, пишет Politeka.net.

Поэтому украинцам напомнили, какая ответственность угрожает уклоняющимся от мобилизации мужчинам.

«Наказание наступает в зависимости от совершенного правонарушения. В случае, если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей», – рассказал начальник Печерского РТЦК и СП Киева полковник Сергей Калугин во время брифинга в Military Media Center.

Полковник добавил, что к лицу, которое подлежит призыву и отказывается выполнять правила военного учета, может применяться ответственность согласно законодательству Украины.

Так, если это уклонение от повестки для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность. Речь идет о штрафе от 510 до 1700 грн.

А вот если военнообязанный прошел сверку военно-учтенных данных, медицинскую комиссию для призыва и избежал отправки в ряды ВС Украины в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность.

Это, подчеркнем, статья 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", согласно которой можно получить наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

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