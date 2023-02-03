Маленький украинец, живущий в Виннице, благодаря своей внешности стал рекордсменом, пишет Politeka.net со ссылкой на руководительницу Национального реестра рекордов Украины Лану Ветрову.

«Вы, наверное, думаете, зачем на младенца надели парик?! Представьте себе, что такая шевелюра у мальчика в возрасте 9 месяцев! Такой уникальный маленький украинец, Даниил Коваленко, живет в Виннице», - сообщила Ветрова на своей странице в Facebook.

Также она пошутила, что мальчику очень подходило бы имя Лев.

«Его грива, то есть волосы, замерялись нами в соответствии с международными правилами и имеют… 20 см! К тому же волосы у Дани гораздо гуще, чем у его мамы и папы и, возможно, даже у нас с вами», - рассказала Ветрова.

По ее словам, ни у папы, ни у мамы малыша с детства таких шикарных волос не было.

Отвечая на вопрос, чем это может быть предопределено, Лана Ветрова отметила, что «родители сами не знают».

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