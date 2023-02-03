На фоне нового скандала из-за повесток командир саперного отделения, сооснователь и до 24.02.2022 лидер Демократичної сокири Юрий Гудыменко выразил свое возмущение, пишет Politeka.net.

Напомним, вместе с организаторами скандальных "пьяных вечеринок" в Киеве повестку вручили еще и их адвокату. Также повестку получил парень, пришедший на помощь к нарушителям.

Адвокат утверждает, что не участвовал в вечеринках и присутствовал во время обысков только как адвокат, а парень заявляет, что пришел на помощь и был в качестве свидетеля, также не участвовал в вечеринках. Всего повестки получили шесть человек, сообщили в Нацполиции "Суспільному" .

Защитника возмутило, что правоохранители прибегают к такому наказанию.

«А давайте, уважаемое МВД, будет вручать повестки не в военкомат, а к себе? Вот как вчера, с этими малолетними чертами. Приходите так, сурово стучитесь в дверь и сообщаете подозреваемому, что теперь он следователь РО УМВД. Или, что он теперь водитель в вашем райотделе. Или что он теперь отвечает за ваше оружие. Как идея, уважаемая полиция? Норм?», - написал Гудыменко на своей странице в Facebook.

Также защитник объяснил, чем может обернуться такое наказание повестками.

«Потому что если вам не нужен такой следователь, то на кой черт мне такой сапер? Или минометчик? Или кто угодно? Вооруженные Силы – это не только не наказание, это еще и не помойка, куда можно сбрасывать подозреваемых вместо того, чтобы нормально сделать работу и провести следствие», - возмущается Юрий.

Украинцы поддержали точку зрения Гудыменко, подчеркнув, что нарушители должны сидеть за решеткой, а не получать оружие:

«Я полностью соглашаюсь! Эти люди должны сидеть за решеткой, а не еще и получать оружие в руки!»,

«Преступники должны быть осуждены и соответственно наказаны. К чему здесь вообще ВСУ? Абсурд»,

«В десяточку!»,

«Согласен полностью! Просто бесит что всякую мерзость таким образом, по сути, спасают от наказания. Насильник должен быть за решеткой 15 лет».

Напомним, мобилизация продолжается - кто считается пригодным и что на самом деле означает "белый билет".

Ранее сообщалось, что украинцам стали раздавать повестки нового образца.

Также сообщалось, что вручение повестки едва не закончилось трагедией.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел даром.