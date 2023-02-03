Счет за электроэнергию можно снизить, пишет Politeka.net. О еще одном способе рассказали в Верховной Раде.
Так, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Жупанин рассказал, что уменьшить счета на электроэнергию может использование энергоэффективных ламп.
По его словам, для обмена старых ламп на LED-лампы уже подано 300 тысяч заявок через "Дию".
«Суперактуальная услуга, и уже первые дни после запуска показали, что она очень актуальна», - сообщил нардеп в эфире телерамафона, спрогнозировав, что в следующем месяце удастся выдать гражданам Украины миллионы энергоэффективных ламп.
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Это позволит сэкономить большое количество мощностей для пострадавшей энергосистемы Украины.
Напомним, обмен старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы является абсолютно бесплатным. Подать заявку украинцы могут в Дие, а получить в одном из отделений Укрпочты. Это снизит нагрузку на украинскую энергосистему.
Всего можно обменять 5 старых ламп накаливания.
Обмен осуществляется при поддержке Европейского Союза, профинансировавшего 30 млн LED-ламп. Еще 5 миллионов ламп предоставит правительство Франции.
Раньше сообщалось, как и где можно получить новые лампы.
Также сообщалось, какие документы для этого нужны.
Кроме того, Politeka.net писала, что в "Дие" появится новая удобная услуга.