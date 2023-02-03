Газоснабжающая компания «Нефтегаз Украины» получила огромное количество жалоб из-за проблемы, с которой столкнулись украинцы, пишет Politeka.net со ссылкой на компанию.

Дело в том, что пора передать показания газового счетчика оператору ГРМ. Это, как подчеркнули в «Нафтогазе», важно сделать с 1 по 5 февраля, чтобы в квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа.

Но, пытаясь это сделать, украинцы из разных регионов столкнулись с неприятностью:

"104.ua не работает. Днепр», «Как передать показания, если 104.ua кабинет не работает?», «Какой-то хаос творится. Передать фото счетчика невозможно. Вводишь на 104.ua новый лицевой счет – пишут что ошибка», «104.ua не работает! Закарпатье. Как передать показатели?», «Кабинет 104 не работает, не открывается, пишет: "Локализация аварийной ситуации". Когда заработает неизвестно"

В «Нафтогазе» отреагировали на многочисленные жалобы, посоветовав украинцам обратиться в техподдержку сервиса 104.ua и воспользоваться другими способами передачи показателей.

«В период с 1 по 5 число сервисы Вашего оператора ГРМ (облгаз), могут получать большую нагрузку, поэтому в данной ситуации рекомендуем Вам позвонить Вашему оператору ГРМ позже в период до 5 числа включительно или если у Вас есть возможность, то используйте альтернативные способы передачи показателей счетчика, предоставляемых Вашим оператором ГРМ. (чат-бот Вашего оператора ГРМ или обратитесь в контакт-центр Вашего облгаза)».

Также в компании сделали заявление относительно личного кабинета my.gas.ua и сайта gas.ua:

«Сейчас личный кабинет my.gas.ua и сайт gas.ua временно не работают. Наши специалисты делают все возможное для скорейшего решения вопроса. Извиняемся за неудобства».

Напомним, ранее "Нафтогаз" обратился к украинцам с важной информацией.

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