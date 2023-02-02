В тот день дочь легендарного артиста Барбара готовилась к путешествию с папой в Прагу, об этом она рассказала в интервью Алексею Суханову на YouTube.

"2 февраля мы с папой должны были лететь в Прагу. Он спешил ко мне в Киев. Я как раз приехала домой, это было утром. У нас двухэтажный дом, я спускалась со второго этажа вниз. Как раз в тот момент, когда я уже подошла на кухню, набрали маму и сообщили об этом", – вспомнает Барбара.

Дочь музыканта призналась, что никто не мог поверить, что главы семейства больше нет.



"У мамы была истерика, паника. Она не понимала, что происходит. Я выбежала на улицу, и была в другой реальности. Я не верила, что это может быть правда... Я пришла к себе в комнату и начала раскладывать одежду в шкафу, чтобы об этом не думать. Я идеально все разложила, чтобы выпасть из этой реальности", – рассказала дочь Кузьмы.

Напомним, ранним утром 2 февраля 2015 года он разбился в аварии возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. Музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге, когда его внедорожник Toyota Sequoia, двигаясь по скользкой от дождя дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом "ГАЗ 53".

46-летний Кузьма погиб на месте от полученных травм. В ДТП также пострадали и были госпитализированы две женщины – пассажирка молоковоза и администратор Скрябина. Разговоры, что автокатастрофа была не случайной идут до сих пор.

В Сети появились кадры с легендарным Андреем Кузьменко (Кузьмой), которые мало кто видел.

Их опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

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Кроме того Politeka рассказывала об истории семьи из Днепра, потерявшей дом.