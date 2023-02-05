28-летние Игорь и Валентина Кузины с пятью малолетними детьми восемь месяцев назад были эвакуированы из оккупированной Херсонщины в Хмельницкий район.

Как передает Суспільне, женщина рассказывает, чтобы прокормить семью, находясь на восьмом месяце беременности вместе с мужчиной под звук взрывов собирала металлолом.

В настоящее время двое взрослых и пять детей живут в глинобитной хижине в селе Маломолинцы. Грубка на дровах отапливает две комнаты из четырех. 2-летняя Алиса, 3-летний Антон, 7-летний Николай и 10-летний Владислав спят на одном диване у печки. Валентина Кузина говорит, девятимесячный Евгений спит отдельно на кроватке.

Когда жили на оккупированной территории, говорит Валентина, сознательно отказывались от российской гуманитарной помощи.

"Сюда переехали потому, что уже работы не было, детей нечем кормить. Как запускали ракеты, то с мужем ездили на машине, железо собирали и сдавали. Это было на 8 или 9 месяце беременности. Российскую помощь предлагали, но мы ее не брали потому, что оно нам не нужно. Даже социальную опеку предлагали и продуктовую помощь, и денежную помощь, однако мы не взяли. Сказали, чтобы они жрали ее сами", — сказала Валентина.

Игорь Кузин напоминает, как встретил 24 февраля прошлого года в Чаплинке, когда началось полномасштабное вторжение российских войск.

"24 февраля. Встали мы в 5:20 утра, сирена еще гудела. Выхожу на улицу, вижу их танки, их машины. Поехали, потому что мы не хотели работать на россиян. Я украинец. Там все осталось: мебель, электроника, инструменты, мои инструменты, богатенько, дорогие, скутера оставили. 5.06 мы уже были в Запорожье уже ночью. На следующий день поехали в Хмельницкий", - рассказал Игорь.

Как рассказала Валентина Кузина, сейчас живут за выплаты детей.

"Мы получаем 17 тысяч гривен, не очень многое себе позволишь. Это не такие уж большие выплаты. Плюс то, что не дают помощь, ни подгузники, ни кашу, у меня Женя еще ест детское питание. Это очень дорого, продукты тоже дорогие ", - говорит Валентина.

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