В интервью порталу AOL Кривцов рассказал, что и он и его дети слышали звуки взрывов, но так не должно быть.
«Как отец, я должен обеспечить безопасность своей семьи. Я горжусь своим мужественным украинским народом, конечно же, нашими солдатами и уверен в победе. Я хотел бы сказать большое спасибо США за помощь и поддержку Украины", – сказал бывший футболист "Шахтера", у которого трое детей.
Фото Интера Майами
Напомним, Сергей Кривцов провел в "Шахтере" 13 лет. 31-летний спортсмен будет выступать в американской MLS. По контракту ему оставалось провести еще полгода в составе "Шахтера", но руководство "горняков" согласилось досрочно отпустить футболиста. Кривцов стал шестым представителем Украины в истории MLS
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Однако некоторые украинцы выражают возмущение по поводу решения Кривцова покинуть страну во время нападения врага:
«Как так выходит? Уезжать из страны нельзя. А тут бац и уехал в Майами. Физически здоровый мужчина»,
«Футболисты, как и артисты – это отдельная каста», «Да, конечно, семья это главное! Так отправь семью (как это сделало большинство Украинцев), а сам оставайся!»,
«Так у него трое несовершеннолетних детей, так что основание есть»,
"Каждый живет свою жизнь! Толку из него на передовой, своим присутствием там, войну он не закончит",
«Так многие в Майами, не только он»,
«Сотни тысяч семей находятся в опасности... Как он смог выехать и уберечь семью? В данном случае, какая разница между ним футболистом и обычным трудягой?»,
«Семья – это понятно. Почему ты сбежал на Майами? Молодой, здоровый, спортивный. Или есть избранные миллионеры? Еще и плакал, если бы под Бахмут отправляли»,
"Лучше бы молчал",
"Предатель".
Напомним, украинцы ответили на жалобу футболиста-предателя Тимощука, которого наказали.
Также сообщалось, что украинцы массово желают Ломаченко поражения в новом бою.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что промоутер Усика на фоне скандала сказал, что происходит с Ломаченко.