Парень заявил, что рад тому, как о нем говорит вся Украина, а также не боится ответственности, потому что, по его словам, ему ничего не будет.
"Сейчас обо мне говорит вся Украина и очень хорошо. Потому что люди тратят много денег на такую рекламу, годами к этому идут. А мне 19 лет, я в Киеве и обо мне все говорят. Я в шоке", – цинично говорит юноша.
Он добавил, что не боится ответственности, потому что участвовавшие в этих вечеринках девушки "никаких претензий не имеют".
"Ничего противозаконного я не сделал – девушки никаких претензий не имеют. Какие могут быть вопросы?... Мне этот хайп нравится, я понимаю, что мне за это не будет. Максимум какие-то неадекватные, не знающие ситуации, придут и хотят меня побить", – подытожил парень.
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Также стало известно, что глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что организаторам пьяных вечеринок в Киеве, которые издевались над девушками и выкладывали видео в интернет, грозит до семи лет лишения свободы.
1 февраля были проведены обыски по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области.
Напомним, полиция пришла к молодым людям, которые снимали скандальное видео девушками: подробности обысков.
Также сообщалось, что эксначальнику из Минобороны грозит до 8 лет.
Кроме того, Politeka.net писала о скандалах, которые творились в детском доме на Киевщине.