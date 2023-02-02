В Сети обсуждают фото, которые были сделаны во время обыска у бизнесмена Игоря Коломойского.

Напомним, соторудники СБУ и Бюро экономической безопасности провели обыски 1 февраля.

«В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины», - говорилось в сообщении СБУ, в котором также указывалось, что силовики разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта».

В СБУ также подчеркнули, что противоправные механизмы были объеденены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

Обсуждая неожиданных «гостей» Коломойского и кадры, сделанные во время обысков, пользователи соцсетей заметили, что правоохранители разбулись. По мнению некоторых - это крайне нетипичное поведение при обысках. Другие же настаивают, что дело в воспитании, а не в профессии.

«Лайк, если тоже снимаешь обувь на обысках, потому что дорожишь чужим трудом и не хочешь натоптать», «Ценить чужой труд - это не ходить по помытому и отмытому», «Смешно такое видеть((( почему? Потому что знаю, как полиция заходит в дом, даже не разувается», «Подскажите уже кто-нибудь актёрам, что полиция не разувается. Сценариста на мыло», «С уважением», «Вежливые оперативники, не то что во времена Пети) ногой дверь, окна выбивали)))», «Зрада в носках», «просто это показательный спектакль, а не обыск», «все люди разные и по-разному воспитывались. Возможно, именно ему неприятно ходить в обуви в чужом доме», - обсуждают украинцы.

Напомним, фото с результатами обысков у главы киевской налоговой тоже впечатляют.

Также сообщалось, что экс-начальнику из Минобороны грозит до 8 лет.

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