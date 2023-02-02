В начале нового месяца Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обратилась к украинцам по поводу показаний газового счетчика, пишет Politeka.net со ссылкой на компанию.

Согласно сообщению, передать показания оператору ГРМ важно с 1 по 5 февраля. Это, как подчеркивается, нужно для того, чтобы в квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа.

«Кроме абонентов Харьковгаз и Днепрогаз, которые с февраля 2023 года переходят на сервисы ГК «Нефтегаз Украины» и с 1 по 5 число каждый месяц должны передавать показатели непосредственно в газоснабжающую компанию», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что передавать показания счетчика нужно облгазу.

В ГК "Нафтогаз" подчеркнули, что учет газа - обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов).

«Работники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования. Облгазы собирают показания счетчиков через собственные каналы связи», – пояснили в Нафтогазе.

Также в компании напомнили о некоторых изменениях:

«В связи с переходом АО «Харьковгаз» и АО «Днепрогаз» в группу НАК «Нефтегаз Украины» сервисы учета и оплаты использованного газа для абонентов этих компаний будут предоставляться ГК «Нефтегаз Украины».

В свою очередь, многие украинцы пожаловались, что личный кабинет 104.ua не работает.

«В период с 1 по 5 число сервисы Вашего оператора ГРМ (облгаз), могут получать большую нагрузку, поэтому в данной ситуации рекомендуем Вам позвонить Вашему оператору ГРМ позже в период до 5 числа включительно или если у Вас есть возможность, то используйте альтернативные способы передачи показателей счетчика, предоставляемых Вашим оператором ГРМ. (чат-бот Вашего оператора ГРМ или обратитесь в контакт-центр Вашего облгаза)», - ответили в Нафтогазе на жалобы.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" переполошил украинцев предупреждением о важных изменениях.

Кроме того, стало известно, что украинцам приписывают лишние кубы газа – что в таком случае нужно делать.

Также Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" рассказали, как платить за газ меньше.