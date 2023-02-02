В результате, как сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на спасателей, погибли шестеро человек
Огонь охватил площадь 200 кв м.
"Пожар возник в бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида". Обнаружены тела шести погибших", — сказано в сообщении.
По другим данным, жертвами пожара стали семь человек.
О количестве пострадавших пока не сообщается.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Вот люди живут": фото с результатами обысков у главы киевской налоговой впечатляют
Выпадет почти полметра снега: украинцев предупредили о новом погодном ударе, названа дата
Денежное обеспечение: с 1 февраля вступят в силу важные изменения, которые коснутся многих
Спасала других детей, пока ее сын был под завалами: история семьи из Днепра, потерявшей дом
В Сети также появились кадры с места огненного ЧП.
Всего тут проживали около 100 человек.
Эту трассу РФ открыла в 2020 году для того, чтобы соединить Керчь, Симферополь и Севастополь. Она берет начало от Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров и Кубань.
Ранее стало известно, что российские власти аннексированного Крыма хотят национализировать имущество 12 банков Украины и украинских олигархов и политиков.
В список "иностранных граждан", имущество которых подлежит "изъятию", попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич и другие.
Об этом сообщил так называемый "спикер Госсовета Крыма" Владимир Константинов в своем Телеграм-канале.
Основанием для "национализации", по словам Константинова, стало то, что украинские бизнесмены подпадают под категорию граждан иностранных государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
Напомним, россияне ударили ракетой по жилым домам в Краматорске, есть погибшие.
Также сообщалось о новом ракетном ударе по Харькову.
Ранее в сети появились кадры руин жилой многоэтажки в Мариуполе.