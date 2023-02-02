В оккупированном Севастополе произошел сильный пожар в строительных вагончиках.

В результате, как сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на спасателей, погибли шестеро человек

Огонь охватил площадь 200 кв м.

"Пожар возник в бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида". Обнаружены тела шести погибших", — сказано в сообщении.

По другим данным, жертвами пожара стали семь человек.

О количестве пострадавших пока не сообщается.

В Сети также появились кадры с места огненного ЧП.

Всего тут проживали около 100 человек.

Эту трассу РФ открыла в 2020 году для того, чтобы соединить Керчь, Симферополь и Севастополь. Она берет начало от Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров и Кубань.

Ранее стало известно, что российские власти аннексированного Крыма хотят национализировать имущество 12 банков Украины и украинских олигархов и политиков.

В список "иностранных граждан", имущество которых подлежит "изъятию", попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич и другие.

Об этом сообщил так называемый "спикер Госсовета Крыма" Владимир Константинов в своем Телеграм-канале.

Основанием для "национализации", по словам Константинова, стало то, что украинские бизнесмены подпадают под категорию граждан иностранных государств, совершающих в отношении России недружественные действия.

Напомним, россияне ударили ракетой по жилым домам в Краматорске, есть погибшие.

Также сообщалось о новом ракетном ударе по Харькову.

Ранее в сети появились кадры руин жилой многоэтажки в Мариуполе.