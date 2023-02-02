Жители разрушенного российской ракетой дома в Днепре забирают вещи, передает местный паблик «Днепр Областной».

Добраться до квартир невозможно – подъезды разрушены, поэтому попадать в жилье людям помогают спасатели.

Таким образом, наконец-то была спасена и кошка Бася – спасения она ждала две с половиной недели. Все это время животное провело на развалинах дома.

Напомним, ракетный удар по жилому дому в Днепре произошел днем ​​14 января 2023 года. В результате атаки погибли 46 человек.

По состоянию на 26 января, 38 человек были идентифицированы, в том числе 5 детей младше 18 лет, и восемь не установлены. Также известно о 12 раненых, находящихся на стационарном лечении. Из них 11 взрослых – девять женщин и два мужчины и ребенок. Их состояние стабильное.

По состоянию на 20 января без вести пропавшими в результате ракетного удара считалось 9 человек, еще 9 — неопознаны. Известно также было о 80 раненых.

Известно, что россияне атаковали жилой дом противокорабельной ракетой Х-22 и на вооружении ВСУ нет средств, способных сбивать такого типа ракеты.

Напомним, что россияне ударили ракетами по жилым домам в Краматорске – есть жертвы.

Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре, в который попала ракета, показала мужа и соседей, убитых россиянами.

Также сообщалось, что новое наступление России назвали неизбежным.