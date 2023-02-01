В условиях военного положения злоумышленница «нагрела руки» на четырнадцати гражданах. За это ей грозит лишение свободы.

Правоохранители установили , что 43-летняя одесситка, работая почтальоном, получала в отделении почтовой связи деньги, предназначенные для выплаты пенсий местным жителям, в платежных ведомостях подрабатывала за людей подписи о получении средств, а наличные деньги оставляла себе.

Сразу после обращений обманутых граждан правонарушительницу в преступной схеме разоблачили сотрудники отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1. Полицейские выяснили, что в результате таких сделок всего за несколько дней женщина обманула 14 граждан. В общей сложности она незаконно присвоила более 70 тысяч гривен пенсионных средств.

Максимальное наказание, которое грозит женщине за такие преступления, – лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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