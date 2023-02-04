Пограничники задержали 25-летнего уклоняющегося из Запорожья, который через горы пытался пробраться на территорию Словакии.

Как сообщает ГНСУ , для ориентировки на местности мужчина пользовался навигатором на мобильном телефоне. В лесу среди гор беглец провел всю ночь, когда понял, что заблудился – сам позвонил по телефону на «102». Нарушителя разыскали, оказали ему первую помощь и доставили в пограничное подразделение.

Как в среду, 1 февраля, сообщила Государственная пограничная служба, заблудившегося уклонявшегося разыскали вблизи села Новоселица Ужгородского района, на границе со Словакией. 25-летний мужчина пытался перейти границу через горы по навигатору в телефоне. Маршрут проложил заранее от железнодорожной станции в населенный пункт в Словакии.

«Муж потерял ориентировку и заблудился в горах. В лесу он провел всю ночь, замерз и очень испугался, когда понял, что ему не удастся выбраться из леса своими силами. Поэтому утром, когда поймал связь, сразу позвонил по телефону на линию «102» и попросил помощи у правоохранителей», – говорится в сообщении.

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