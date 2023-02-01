Заключение спецкомиссии гласит о том, что УПЦ и дальше является частью Русской православной церкви.

В сообщении Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести говорится, что Украинская православная церковь не разорвала церковно-каноническую связь с Русской православной церковью. Об этом сообщает ВВС.

"Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным", - говорится в религиоведческой экспертизе ведомства.

Эту экспертизу провели по решению СНБО от 1 декабря 2022 года о деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных санкций. УПЦ еще в мае провозгласила курс независимости от Московского патриархата. Однако значительная часть епископов и священников до сих пор считают себя принадлежащими РПЦ и поминают патриарха Кирилла. При этом УПЦ последовательно настаивает, что она уже независима от Русской православной церкви.

"УПЦ сегодня сделала все, чтобы отвечать всем требованиям к независимой поместной церкви. Целый ряд православных церквей, которые называют себя независимыми, не имеют и части тех прав, которые имеет УПЦ", - сообщал недавно руководитель информационного направления в УПЦ митрополит Климент.

Также ректор Киевской духовной академии и семинарии УПЦ архиепископ Белогородский Сильвестр изложил программное видение церкви на свой статус. Группа экспертов, привлеченных к проведению государственной экспертизы, настаивают, что УПЦ до сих пор канонически связана с Московским патриархатом.

Они исследовали ряд документов, включая устав УПЦ и РПЦ, а также решение собора УПЦ от 27 мая относительно независимости от Москвы. По заключению экспертной комиссии, созданной при госслужбе по этнополитике, УПЦ в отношении РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым.

Отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью, установила экспертиза.

УПЦ также не имеет статуса автономной церкви, который признавался бы другими церквями, а, следовательно, она является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности, добавили в госслужбе.

"Нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ свидетельствует о том, что УПЦ продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения", - сообщили в госслужбе по этнополитике.

Экспертиза отмечает, что УПЦ не действует как самостоятельная церковь и не провозглашает собственную самостоятельность. "Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию, членами Экспертной группы не обнаружено", - добавили в ведомстве.

Обнародование этой экспертизы является важным шагом в рамках новой политики власти по УПЦ. Как указывали собеседники издания во властных кругах, занимающихся церковной политикой, вывод о связи УПЦ с РПЦ может иметь несколько важных последствий. Во-первых, это может дать толчок к принятию в парламенте закона о запрете деятельности церквей, центр которых расположен в России. Кроме того, это может повлиять на вопросы договоров аренды УПЦ важных национальных памятников, таких как Киево-Печерская лавра.

Обыски и санкции

Осенью прошлого года СБУ начала массовые обыски храмов и монастырей УПЦ (Московского патриархата) во многих областях Украины. Власть искала признаки пророссийской деятельности церкви. По результатам обысков возбуждено ряд уголовных дел против священников и епископов. В части епископов ввели санкции СНБО, а президент Зеленский прекратил украинское гражданство 13 церковников. В общем, президент провозгласил курс на очищение духовной сферы от влияния России.

В канун Нового года правительство даже не продлило аренду УПЦ двух соборов на территории Киево-Печерской лавры, а рождественскую службу 7 января в одном из них впервые провела Православная церковь Украины.

При этом УПЦ настаивает, что она проукраинская церковь, поддерживает противодействие народу Украины российскому вторжению и помогает ВСУ. Тем временем российская армия за время войны разрушила около полусотни храмов УПЦ и убила более десятка священников и монахов этой церкви.

России также инициировала 18 января заседание Совета Безопасности ООН по поводу якобы притеснений Украинской православной церкви в Украине. В самой УПЦ подчеркнули, что церковь не просила защищать ее права и не уполномочивала ни одного представителя РПЦ МП выступать от ее имени в ООН. Хотя впоследствии УПЦ сама пожаловалась в ООН на притеснения со стороны украинских властей.

Напомним, Митрополит Епифаний рассказал о серьезных проблемах ПЦУ: "Нет для кого…".

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