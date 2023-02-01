Новой волны мобилизации нет, она началась 24 февраля 2022 года и продолжается.
Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», когда военнообязанные получают повестки, они должны прийти в ТЦК и СП со всеми необходимыми документами.
Если у человека нет права на отсрочку, его обязательно отправляют на военно-врачебную комиссию (ВЛК).
«Медкомиссию проходят все, у кого нет права на отсрочку по другим, кроме состояния здоровья, причин. При прохождении медкомиссии в ТЦК и СП военнообязанного осматривают хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Военнообязанного в случае необходимости могут направить на дополнительный осмотр другим специалистам», - объяснили украинцам.
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После медосмотра проходит заседание военно-врачебной комиссии, которая и принимает решение о (не)пригодности лица к службе.
Отмечается, что перечень заболеваний, дающих призывнику право на отсрочку или на получение справки о непригодности, в военное время намного меньше, чем в мирное.
«Непригодны к военной службе с исключением из военного учета являются больные тяжелыми формами вирусных гепатитов, а также те, которые имеют обусловленную ВИЧ болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и тому подобное», - говорится в сообщении.
Наличие "белого билета" не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации.
Лишь категория "непригодный с исключением из военного учета", указанная в документе, дает право не служить в армии независимо от ситуации.
Напомним, украинцев возмутил «спектакль» с вручением повесток мэру Броваров и горсовету.
Ранее сообщалось, что украинцам стали раздавать повестки нового образца.
Также сообщалось, что вручение повестки едва не закончилось трагедией.
Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел даром.