Новой волны мобилизации нет, она началась 24 февраля 2022 года и продолжается.

Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», когда военнообязанные получают повестки, они должны прийти в ТЦК и СП со всеми необходимыми документами.

Если у человека нет права на отсрочку, его обязательно отправляют на военно-врачебную комиссию (ВЛК).

«Медкомиссию проходят все, у кого нет права на отсрочку по другим, кроме состояния здоровья, причин. При прохождении медкомиссии в ТЦК и СП военнообязанного осматривают хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Военнообязанного в случае необходимости могут направить на дополнительный осмотр другим специалистам», - объяснили украинцам.

После медосмотра проходит заседание военно-врачебной комиссии, которая и принимает решение о (не)пригодности лица к службе.

Отмечается, что перечень заболеваний, дающих призывнику право на отсрочку или на получение справки о непригодности, в военное время намного меньше, чем в мирное.

«Непригодны к военной службе с исключением из военного учета являются больные тяжелыми формами вирусных гепатитов, а также те, которые имеют обусловленную ВИЧ болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и тому подобное», - говорится в сообщении.

Наличие "белого билета" не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации.

Лишь категория "непригодный с исключением из военного учета", указанная в документе, дает право не служить в армии независимо от ситуации.

Напомним, украинцев возмутил «спектакль» с вручением повесток мэру Броваров и горсовету.

Ранее сообщалось, что украинцам стали раздавать повестки нового образца.

Также сообщалось, что вручение повестки едва не закончилось трагедией.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел даром.