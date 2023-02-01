В детском доме на Фистовивщине в Киевской области творился настоящий ужас, пишет Politeka.net со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова.

По его словам, воспитательница детского дома на Фастовщине вместо того, чтобы оберегать и беспокоиться о подопечной, пытала 9-летнюю девочку.

«На теле малолетней обнаружили сеченные раны. Хуже всего то, что такие отвратительные методы «воспитания» в этом заведении по предварительным данным применялись уже не впервые», - сообщил Небытов.

Также он отметил, что все 19 детей этого детского дома изъяты и находятся в больнице для проведения обследования, а также установления всех обстоятельств происшествия.

Сейчас воспитательница, 51-летняя уроженка Киева, задержана и помещена в изолятор временного содержания. Дальнейшую ее судьбу решит суд.

За побои и издевательства над малолетней женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинцы, шокированные событием, выражают непонимание, как вообще можно обижать детей:

«Она же мать, женщина – как так можно. Очень жалко ребенка и какую она боль терпела и унижение. Желаю ребенку скорейшего выздоровления. А всех, кто работает в заведении наказать, потому что я не верю, что никто ничего не видел и не знал!»,

«Это просто жесть. Как можно так поступать с детьми? Мучителей детей без сожаления наказывать по полной! Просто бесчеловечное отношение. Спасибо полицейским, которые обнаружили это и предотвратили дальнейшее продолжение такого издевательства!»,

«Как так можно, они маленькие и беззащитные детки», «Это жесть! Наказать со всей строгостью!»,

«Ужас! Тюрьма – это самое легкое наказание. Благодарим полицейских»,

«Трудно в такое поверить… спасибо правоохранительным органам, спасшим от издевательств этих деток»,

«Меня, как маму, всегда беспокоит тот факт, что в 21 веке в садах и других детских заведениях преимущественно нет камер видеонаблюдения. Никто не говорит о нарушении конфиденциальности. Но родители, а в случае с детдомом, контролирующие службы должны знать, что происходит с детьми, как за ними ухаживают, не совершают противоправных действий. Низкий поклон тем педагогам от Бога, которые в это тяжелое время заботятся о наших детях. И благодарность полицейским, которые обнаруживают людей, которые не должны быть рядом с детьми» .

Напомним, ранее стало известно о взрыве в Киеве – фото с места.

Ранее сообщалось, что на днях в Киеве произошло страшное преступление – убийство женщины.

Как оказалось, во время застолья киевлянин под хмельком во время демонстрации охотничьего оружия, которое было заряжено, выстрелил жене брата в голову, в результате чего она сразу умерла. С целью скрыть убийство и отвести подозрение, фигурант инсценировал в доме грабеж и придумал детали происшествия для брата и полиции.

Также стало известно о семейной драме под Киевом.