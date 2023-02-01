С 1 февраля текущего года возобновляются некоторые виды денежной помощи для украинцев, пишет Politeka.net со ссылкой на Минрегинтеграцию.

«С 1 февраля украинцы могут подать заявку на получение помощи 500+. В случае ее представления до 30 апреля гарантирована непрерывность выплаты пособия, которое предоставляется на каждого ребенка до 18 лет независимо от дохода семьи», - говорится в сообщении.

Речь идет о помощи для украинцев, которые сейчас находятся в Польше.

Заявку на получение денежной помощи 500+ можно подать в электронном виде через PUE ZUS и через электронный банкинг многих польских банков.

Кроме того, отмечают в Минрегинтеграции, можно обратиться в центр обслуживания клиентов ZUS, где украинцам окажут помощь в заполнении заявки и ее электронной подаче.

К заявке следует добавить документ, подтверждающий характер пребывания в Республике Польша. Помощь ZUS будет выплачиваться ежемесячно на указанный банковский счет.

Напомним, заявку на семейную помощь от ZUS на ребенка в возрасте до 18 лет может подавать лицо, являющееся: гражданином Украины или мужем или женой гражданина/гражданки Украины; законно находится в Польше; является отцом/матерью/опекуном несовершеннолетнего гражданина Украины, прибывшего в Польшу после 23 февраля 2022 года или отцом ребенка, рожденного в Польше гражданкой Украины, легально находящейся в Польше.

Если гражданин Украины пересекает польско-украинскую границу и отсутствует в стране дольше 30 дней, то он теряет право на легальное пребывание в Польше, а значит и право на помощь "500+". Тогда нужно вернуть полученную уже на территории Украины помощь "500+" на польский счет.

Напомним, что с 1 февраля также произойдут некоторые изменения, касающиеся денежной помощи на территории Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам начали бесплатно раздавать лампочки.

Также сообщалось, что польский язык может появиться в перечне предметов ЗНО .