СБУ и БЭБ проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского, расследование касается махинаций по "Укртатнафте" и "Укрнафте", - сообщили источники Украинской правды в правоохранительных органах.

Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд. гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на, как подчеркивается, огромные суммы.

В Сети также появились фото изнутри Коломойского дома. На которых можно увидеть большой зал с коврами, картинами и мягкой мебелью.

«На кофе пришли. Он обожает кофе», «Пойдем пить кофе», - шутят пользователи соцсетей, вспоминая популярный мем «Кофе пить будешь?» с Игорем Коломойским.

Добавим, ранее стало известно, что до недавнего времени миллиардер Игорь Коломойский в 2022 году потерял более половины своего состояния, оценка которого упала до 850 млн долл., прежде всего из-за потери в нефтяных активах.

Об этом говорилось в оценке Forbes Украина. Наибольшую долю в активах Коломойского составляют нефтяные компании миллиардера в виде "Укрнафты" и "Укртатнафты". В ноябре эти предприятия были отчуждены государством и переданы в управление Министерства обороны.

Напомним, с 1 февраля произойдут изменения относительного денежного обеспечения.

Ранее было принято важное решение относительно мобилизации.

Также сообщалось, что украинцев разозлило вручение повесток в горсовете и мэру Броваров.