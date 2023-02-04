В Житомирской области мужчина заключил фиктивный брак с женщиной с инвалидностью, чтобы выехать за границу и избежать мобилизации.

По данным следствия, знакомая военнообязанного организовала заключение фиктивного брака с женщиной с инвалидностью. Она также привлекла еще двух знакомых для помощи.

За фиктивный брак и пересечение границы в сопровождении военнообязанного псевдоневесты пообещали 1500 дол. США.

Правоохранители разоблачили подельников непосредственно во время передачи первой части средств. В ходе обыска в автомобиле была изъята оговоренная часть средств и изготовленные документы.

Ранее в ОК "Юг" отреагировали на жестокое задержание и инцидент с "скорой" в Одессе.

"Отсидеться за спинами других не получится": скандал с вручением повесток в Одессе вышел на новый уровень

В связи с использованием военными "скорой" для вручения повесток и некорректного поведения сотрудников продолжаются служебные проверки.

"Эти факты пресечены и строго осуждены командованием Сил обороны. По результатам проверок будут приняты меры воздействия в соответствии степени вины", – говорится в сообщении.

Командующий Сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук указал на необходимость "качественного, полного и своевременного обеспечения страны мобилизационным ресурсом".

Напомним, ранее Кабмин принял важное решение относительно мобилизации.

Ранее сообщалось, что украинцам начали раздавать повестки нового образца.

Также сообщалось, что вручение повестки едва не закончилось трагедией.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел зря.