Новые правила, которые могут ввести в Украине, спровоцировали на эмоциональные высказывания о том, какая на самом деле жизнь в странах ЕС.

Напомним, на днях стало известно, что в Украине изменят требования к продаже куриных яиц и поделят их на два класса, а также по весу.

Об этом говорилось в проекте приказа «Об утверждении требований к куриным яйцам» Минагрополитики.

Как уточняется в документе, куриные яйца поделят на два класса: А и В. У яиц класса А скорлупа должна быть чистой и неповрежденной, желток – малоподвижным, без четких контуров. Не должно быть посторонних запахов.

Документ разработан с учетом рекомендаций и директив ЕС.

«А вот сейчас накипело. Вы ведь многие хотите в Европу. Но вы представления не имеете, какая тут ж..па. Все начинается с мелочей. Тип яиц. А потом вы не попадете к врачу, не купите лекарства без рецепта, здесь платят за все налоги капец и штрафы! То есть хотите в Европу? Лучше, чем в Украине, нет и не будет. Но без Европы», - отреагировала на новость одна из пользовательниц соцсетей.

Ей ответили, что бывает по-разному:

«Я не знаю, где вы проживаете, но то, что вы пишите, то не правда. В прошлый вторник у меня ребенок «горел», приехали сами вечером в больницу, сразу приняли, осмотрели ребенка и, конечно, оставили в больнице. Да, здесь не самая лучшая медицина, но и глупостей не пишите».

Комментируя продажу яиц в Украине по новым европейским правилам, некоторые высказались, что в этом действительно есть смысл: «В Польше так и сделали, и это очень удобно».

Напомним, с 1 февраля произойдут изменения относительно денежного облеспечения.

Ранее было принято важное решение относительно мобилизации.

Также сообщалось, что украинцев разозлило вручение повесток в горсовете и мэру Броваров.