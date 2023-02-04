Освобождения мужа из русского плена ждет хмельничанка Александра вместе с маленькой дочерью Полиной.

Как передает Суспільне, последний раз семья виделась 24 февраля в Мариуполе, где служил военный.

"Он для меня лучший друг, он - мое сердце, он - моя единственная любовь", - так, хмельничанка Александра говорит о своем муже, который сейчас находится в российском плену.

Последние пять лет семья жила в Мариуполе, где военный нес службу в пограничном отряде, говорит женщина: "24 февраля, когда начали бомбить, он как раз был в наряде. Так случилось, он нашел машину и нас вывезли. 24 февраля мы виделись две минуты, он остался там.

До 18 мая, рассказала Александра, воин был на "Азовстале".

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"Лично с ним я переписывалась последний раз седьмого мая, когда он был еще на заводе "Азовсталь". Из Еленовки некоторые его собратья передавали, что он жив. Так и жила этими известиями. После большого обмена, который произошел 21 сентября, никто не общается. "Нет переписки, нет звонков, нет сообщений. И только 31 декабря, когда некоторых ребят обменяли, я узнала, где находится муж", - сказала Александра.

Ждет встречи с папой маленькая Полина. Сейчас девочке год и десять месяцев.

"Дочка долгожданная, мы ее ждали семь лет, очень папа ее любит. У них особенная связь. Он был первым человеком, взявшим ее на руки, даже не я, а он. Поэтому, я уверена, именно она помогает ему держаться , и он знает, что он нам нужен", - говорит жена военнопленного.

Александра говорит, постоянно рассказывает дочери о папе: "Она знает, что папа скоро приедет. Когда покупаю игрушки, то говорю, что это от нас с папой. Говорю, что папа ее очень любит. Еще, когда он был на "Азовстале", то записывал голосовые сообщения, где говорил: "Полинка, папа тебя любит". Папа обязательно к вам вернется". Мы с ней переслушиваем время от времени их".

По словам Александры, семья хотела вернуться в родной Хмельницкий и мечтала путешествовать.

"Хочу, чтобы он вернулся, хочу, чтобы удачная была реабилитация, хочу помочь ему, потому что очень переживаю, каким человеком он вернется, как он себя будет чувствовать. Вообще он у меня очень веселый, он поет, играет на музыкальных инструментах. Его чувство юмора - это просто что-то. Его любят вокруг люди, потому что он очень хороший человек. И я очень переживаю, чтобы у него это не забрали", - говорит женщина.

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