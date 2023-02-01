Об этом, как пишет Politeka.net, на совещании с представителями Минобразования и Украинского центра оценивания качества образования заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

По ее словам, такая реформа будет актуальна, с учетом стремлений Украины интегрировать свою систему образования в европейское пространство, и украинцы должны знать языки стран-соседей.

"Если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня", – подчеркнула Верещук.

Также глава Минреинтеграции сообщила, что со своей стороны Польша готова сделать ответный шаг и включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов.

Идею по включению польского языка в список предметов ВНО вызвало эмоциональное обсуждение в соцсетях среди украинцев.

Так, некоторые кардинально не согласны с такой идеей и напоминают, что в Национальном мультипредметном тесте 2023 обязательными будут только 2 предмета – украинский язык и математика. Историю Украины, которая была третьим обязательным предметом в прошлом году, убрали из списка. Теперь ее можно сдавать по желанию. Мол, как можно делать тест по польскому языку, когда даже История Украины перестала быть обязательной. Другие оборваются – еще бы турецкий и венгерский сказали учить.

А вот некоторым такая идея понравилась, их аргумент – очень многие украинцы, особенно из Западной Украины, поступают в Польшу, в которой пока не признают результаты украинского ВНО. Но благодаря новому решению все изменится, и поступление украинцев в вузы Польши станет легче.

«Польский язык важнее истории страны, в которой учатся дети?», «А историю Украины?»,

«И где вы такие берётесь? Когда начнете любить и ценить свою страну?»,

«А как история Украины? Может это важнее?», «Закончился русский язык начался Польский..За что гибнут дети..Украина и только украинский государственный язык. Все языки по желанию»,

«А поляки украинский включают в ВНО. Это уже полностью перебор. У нас не может быть Украины. Мы постоянно перед кем-то гнемся. Мы очень благодарим поляков за поддержку. Но у нас должно быть в ВНО история Украины, украинский язык основными предметами»,

«Свой язык уже досконально изучили? Еще венгерский включите, а чего нет?»,

«Потом будем ждать войны на той стороне, потому что, кто говорит на польском, тот поляк?»,

«Было бы очень хорошо, пусть включат» , – отреагировали на планы Минреинтеграции украинцы.

Напомним, с 1 февраля вступят в силу важные изменения относительно денежного обеспечения.

Кроме того, сообщалось, что яйца в Украине будут продавать по-новому.

Также Politeka.net сообщала, что "Нафтогазу" пожаловались на несправедливость – газа нет, а счета с долгами есть.